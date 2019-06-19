Жителей Волхова пытались успокоить на выездном заседании

Вчера состоялось выездное заседание совета по вопросам экологической безопасности Ленобласти, посвященное экологической безопасности Волхова. Жители города неоднократно жаловались на выбросы с химического завода — волховского филиала «Фосагро» — АО «Апатит» (ранее — «Метахим»). Граждан беспокоит неприятный запах, который, по их мнению, является следствием работы завода, а также они опасаются, что ситуация усугубится после строительства новых мощностей. С целью обратить внимание на проблему в этом году граждане провели согласованный с местными властями митинг, записали видеообращение к президенту РФ, а также создали петицию о полном запрете выбросов с производства.

Главный инженер — начальник управления по реализации строительства волховского филиала АО «Апатит» Сергей Лисин сообщил, что с 2018 по 2019 год компания предусмотрела 500 млн рублей на природоохранные мероприятия. Несмотря на увеличение выпуска продукции, выброс загрязняющих веществ в атмосферу снизился на 0,8 тыс. тонн по сравнению с 2012 годом, указывает он. В рамках реализации нового проекта предприятие перейдет на экологически чистое сырье и утилизацию тепла химических реакций, что исключит выбросы парниковых газов в атмосферу. Промышленные дымовые трубы будут достигать 99 м вместо работающих сейчас 33-метровых.

По словам исполняющего обязанности начальника территориального департамента Росприроднадзора по СЗФО Евгения Золотова, завод в Волхове относится к объекту федерального надзора первой категории негативного воздействия. Совокупный выброс загрязняющих веществ в воздух составляет 2181 тонн в год, что не превышает годовой лимит в 6400 тонн, а объем сточных вод — 2234 в год при допустимых 3925. В 2017 году после обращения граждан ведомство выявило, что завод сбрасывает недостаточно очищенные сточные воды в реку Волхов. Тогда предприятию выдали предписание и оштрафовали.

Господин Золотов также добавил, что 14 июня сотрудники департамента начали проверку в отношении работы завода, которая включает в себя мониторинг соблюдения всех основных требований природоохранного законодательства. Завершить ее ведомство планирует в июле.

Руководитель Роспотребнадзора Ленобласти Ольга Историк добавила, что в рамках административного расследования управление «пошло на беспрецедентные меры» для мониторинга атмосферного воздуха. По ее словам, ведомство провело 436 проб и 872 исследования по восьми наиболее значимым ингредиентам, которые выбрасывает предприятие в воздух. «Превышений не установлено. Исследования проводились с учетом движения и направления ветра, температуры воздуха. Сегодня мы мониторинг не завершаем и будем его проводить до окончания административного расследования»,— сказала госпожа Историк, добавив, что в день специалисты проводят четыре проверки.

По словам председателя общественного движения «Волхов без выбросов» Дмитрия Осипова, все контрольно-надзорные мероприятия проводились в закрытом от общественности режиме. «Сделано очень много замеров и потрачено немало денег, но напряжение в отношении у граждан это не сняло. Нам обещали направить протокол с информацией о том, когда они будут проводиться, но этого так и не было сделано. В итоге все проводилось без нас»,— сетует он. Также Дмитрий Осипов не согласен с достоверностью проводимых мониторинговых мероприятий. Он считает, что для замеров были выбраны неправильные локации, так как они находились с подветренной стороны.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко резюмировал, что регион заинтересован в крупном налогоплательщике (к 2023 году объем налоговых отчислений предприятия возрастет в десять раз, до 1 млрд рублей), однако это не должно быть достигнуто любой ценой. Из резервного фонда правительства региона будут выделены средства на проведение комплексной проверки оценки влияния на здоровье жителей Волхова деятельности промышленных предприятий.

О том, что российский производитель фосфорсодержащих удобрений «Фосагро» вложит 23 млрд рублей в строительство комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений в Волхове, стало известно весной этого года. К 2023 году инвестор планирует увеличить годовой объем выпуска удобрений в четыре раза — до 834 тыс. тонн (см. “Ъ” от 26.03.2019).

АО «Апатит» входит в контролируемую семьей Гурьевых группу «Фосагро». В 2012 году группа приобрела завод АО «Метахим», который называется сейчас волховским филиалом «Фосагро» АО «Апатит». Объем производства предприятиями «Фосагро» фосфорсодержащих удобрений в 2018 году составил 9 млн тонн, 6,5 млн из которых было экспортировано. Выручка компании по МСФО в 2018 году составила 233,4 млрд рублей, чистая прибыль — 22,1 млрд рублей. Одним из акционеров «Фосагро» с долей 19,35% является ректор Горного университета Владимир Литвиненко.

Ольга Кантемирова