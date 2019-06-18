«Ленэнерго» снизило дивиденды на акции по итогам 2018 года

На годовом общем собрании акционеры ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») утвердили дивиденды за 2018 год из расчета 0,0352 рубля на обыкновенную акцию и 11,1364 рубля — на привилегированную, сообщает «Интерфакс».

Отметим, что по итогам 2017 года «Ленэнерго» дивиденды на обыкновенные акции начислялись в размере 0,1366 руб. за одну акцию (в 3,9 раза выше, чем за 2018 год), на «префы» — в размере 8,1074 руб (+17,3%).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на годовом собрании акционеров был избран новый состав совета директоров.