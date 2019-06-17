Яхты и катера вышли на летний спрос В январе—мае он вырос почти на четверть

В январе—мае количество предложений о продаже яхт и катеров в РФ выросло на 9%, а спрос на них — почти на четверть, подсчитали в Avito. Средняя цена на эти виды прогулочного транспорта в РФ составила 1,3 млн руб. Дороже всего — в среднем за 2,2 млн руб.— их предлагают в Москве, где за последний год спрос и предложение в сегменте ушли в минус. При этом в полтора раза интерес к катерам и яхтам вырос в Казани и Новосибирске, где их можно приобрести за 1,1–1,5 млн руб.

Число предложений о продаже катеров и яхт выросло на 8,9%, спрос на них — на 21,2%, следует из исследования Avito. Эксперты проанализировали данные за январь—май 2019 года по 23 крупнейшим российским городам (в их числе — 15 городов-миллионников, а также Барнаул, Ижевск, Саратов, Иркутск, Тольятти, Тюмень, Краснодар и Ульяновск).

В среднем каждый четвертый отклик на предложение за прошедшие пять месяцев пришелся на май. Наибольший рост интереса к этому сегменту техники с начала 2019 года проявили в Казани и Новосибирске, где число запросов контактов продавца за пять месяцев выросло на 56,6% и 54,8% соответственно.

Вместе с ростом спроса увеличивается и цена на этот вид водного транспорта: в январе—мае средняя по РФ стоимость выросла на 7,4%, до 1,3 млн руб.

При этом падение цены зафиксировано в шести из 23 крупнейших городов, наиболее заметно яхты и катера подешевели в Уфе — на 26,5%.

В остальных 17 городах цены выросли, больше всего — на 40,1% — в Челябинске. В абсолютных значениях наиболее высокую цену за яхту или катер просят в Москве — в среднем 2,2 млн руб., а наиболее доступные цены в Екатеринбурге — в среднем яхту или катер можно приобрести за 700 тыс. руб.

Одним из самых дорогих предложений на Avito остается выставленная на продажу в Москве 27-метровая яхта Azimut Grande стоимостью 454,3 млн руб. В то же время в Великом Новгороде всего за 50 тыс. руб. можно приобрести катер «Прогресс-2» в «хорошем состоянии».

При этом, несмотря на наибольшую стоимость такой техники в Москве, ее жители к этому виду водного транспорта в 2019 году охладели — в минусе оказался как спрос, так и предложение. Аналогичная ситуация в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а также Уфе и Ульяновске.

Ольга Никитина