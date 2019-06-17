Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства

Росздравнадзор по поручению главы Минздрава России Вероники Скворцовой в течение шести месяцев проводил проверки в регионах по льготному лекарственному обеспечению. В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Там не уточняют, где именно и в каком объеме были обнаружены нарушения.

Проверяя жалобы граждан, Росздравнадзор также выявил нарушения прав на лекарственное обеспечение за счет федерального или регионального бюджета в Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Самарской Ульяновской, Кемеровской областях, Карелии, Коми, Адыгее, Крыму, Мордовии, Хакасии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае. В девяти регионах — Брянской, Тверской, Ярославской областях, Коми, Адыгее, Алтае, Хакасии, Дагестане и Краснодарском крае — выявлены случаи несвоевременного лекарственное обеспечение по выписанным льготным рецептам.

В Тверской и Самарской областях, Коми, Адыгее, Башкирии, Хакасии и Чукотском АО, по результатам проверок, отсутствовал контроль со стороны региональных органов управления здравоохранением за определением потребности в лекарствах и использованием закупленных препаратов. В Орловской, Ярославской и Самарской областях, Адыгее и Чечне льготные лекарства не выписывали, несмотря на наличие медицинских показаний. «В Ульяновской области 40% рецептов, выписанных гражданам в соответствии с медицинскими показаниями, остаются необеспеченными,— сообщает пресс-служба Минздрава.— Остаются проблемы и в других регионах, что подтверждают обращения граждан».

В пресс-службе Минздрава отметили, что большое количество жалоб на грубые нарушения поступают из Краснодарского края и Саратовской области: «Значительное число касается отсутствия обеспечения сахароснижающими препаратами». В Мордовии при первичном обращении в аптеку с льготными рецептами гражданам не выдавали лекарства: необеспеченными остались более 300 рецептов по федеральной льготе, более 1,8 тыс. — по региональной льготе.

В марте 2019 года в Ярославской области граждане не могли получить лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний из-за «несвоевременно проведенной закупки органом исполнительной власти региона». Не закупались и медицинские изделия для контроля уровня глюкозы в крови.

При этом предписания Росздравнадзора об устранении нарушений, выданные в первом квартале 2019 года, так и не были выполнены в Брянской, Новгородской, Саратовской областях, а также в Крыму. «Вся информация о результатах проверок направлена в прокуратуру и другие органы государственной власти»,— сообщили в Минздраве.

Всего на 1 июня 2019 года на отсроченном обеспечении (когда препарат по рецепту не может быть предоставлен.— “Ъ”) в России находились более 10,4 тыс. рецептов — 0,05% от общего количества рецептов, предъявленных в аптечные организации.

Валерия Мишина