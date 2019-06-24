Сегодня исполняется 40 лет председателю правления банка «Русский стандарт» Александру Самохвалову

Его поздравляет глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев:

— Александр, поздравляю вас с днем рождения. Вы яркий и современный человек, как в бизнесе, так и в жизни, всегда стремящийся вперед с энергией, свежими решениями и здоровым оптимизмом, при этом обладаете зрелой мудростью финансиста. Искренне желаю вам оставаться таким русским стандартом успешного и талантливого банкира, которому удаются самые смелые проекты! И конечно, личного счастья!

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