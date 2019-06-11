Схемы работают

Следы нескольких человек нашли на пакетах с наркотиками, которые проходят по делу Ивана Голунова, признали в ГУ МВД по Москве. При этом адвокат Сергей Бадамшин отметил, что отпечатков самого журналиста нет ни на одном из предметов, изъятых во время обыска в его квартире. В МВД уточнили, что экспертиза завершится во вторник. Между тем само дело, по требованию журналистов, у полиции изъяли и передали Генпрокуратуре, поскольку в нем много нестыковок. Владислав Викторов — о том, какие сложности обычно возникают в подобных делах о наркотиках.

Вопросов к делу Ивана Голунова за понедельник стало только больше. Весь день поступала противоречивая информация о том, кто им занимается — МВД, Следственный комитет или прокуратура. К вечеру ситуация стала еще более запутанной. Оказалось, что на изъятых пакетах с наркотиками найдены ДНК нескольких человек, зато ни на одном предмете, которые полиция забрала из квартиры журналиста, нет его отпечатков. К делу подключилась и омбудсмен Татьяна Москалькова, которая предложила пересмотреть законодательство о незаконном обороте наркотиков.

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Вопросы к статье 228 УК РФ (по которой и предъявлено обвинение Голунову) возникают часто. По данным фонда «Русь сидящая», за последние годы из-за преступлений, связанных с наркотиками, за решеткой оказались порядка 140 тыс. человек. И, как говорит директор фонда Ольга Романова, не все за реальные преступления: «Самая простая схема — это провокация. Один человек предлагает другому человеку, например, закурить сигарету с марихуаной. Передающий сигарету дальше уже становится распространителем. Второе — это подброс наркотиков в карман, сумку и так далее. Обычно человек хватает руками и говорит: “Это не мое”. У вас уже есть отпечатки на пакете, есть смывы у специалистов по обнаружению наркотиков».

Ольга Романова объясняет это давно сложившейся в России практикой выполнения плана. И если это так, то на месте Голунова может оказаться любой. По наблюдениям фонда «Русь сидящая», нередко в подобных случаях у задержанных находят именно тот объем запрещенных веществ, которого достаточно для возбуждения уголовных дел. И самое сложное здесь — доказать свою невиновность, добавляет Романова: «В основном это молодые люди, которые могли учиться, работать, содержать семьи, и в основном они наркопотребители. 80% таких дел заканчивается явкой с повинной, признанием вины, сотрудничеством со следствием, потому что никто таких людей не защищает. Конечно, следствию их очень легко запутать».

Следователи часто и не скрывают, что действительно просто выполняют план и сами говорят об это задержанным. Так было с журналистом Николаем Ярстом. По его словам, наркотики ему подбросили в машину во время проверки на дороге. А дальше происходило почти то же, что и с Голуновым.

«Мне следователь открыто говорила: “Я понимаю, что ты не наркоман, ничего персонального, я делаю это только потому, что мне дают команду сверху”.

Когда мне рассказывали истории о подбросе наркотиков, я все время думал, что это не про меня. Когда со мной это произошло, они все говорили: “К сожалению, ты будешь сидеть”. Спустя 10 месяцев дело было закрыто. Через день дело было возобновлено снова. И что и как там было, я не знаю, потому что мне пришлось бежать из страны. Просто взять и, оставив машину в аэропорту, уехать в другую страну», — поделился Ярст.

Рассказывают о подброшенных наркотиках и водители, которые оказывались на посту ДПС Кущевский в Краснодарском крае. И, по словам автомобилистов, приходилось выбирать — либо взятка, либо суд. Но доказать вину полицейского практически невозможно. Единственный способ — полиграф, говорит председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский: «У человека находят в присутствии понятых наркотики, человек говорит: “Мне их подкинули”. А оперативник отвечает: “Нет, это мы оперативным путем получили информацию, задержали”. Вот кому верить? Там будет три опера стоять и один несчастный мальчонка. Верят обычно сотрудникам органов. Нужно прописать механизм, есть средства объективного контроля за их показаниями — это психофизиологическая экспертиза, которая поможет установить, говорили задержанные люди правду ли нет. Человек садится на полиграф, и по нему тоже видно».

Ни один из опрошенных «Ъ FM» специалистов не смог припомнить дела, которые заканчивались в пользу подозреваемых. Они в один голос говорят: доказать невиновность невозможно. И на руку могут сыграть только два фактора — публичность человека и большая сумма в кармане.

Накануне начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров заявил, что в деле Ивана Голунова нестыковок нет.