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Как изменятся тарифные схемы для инновационных вагонов

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Для всех типовых полувагонов тариф на порожний пробег одинаковый, но для инновационных действуют льготные схемы: менее выгодная (максимум на 13% дешевле) — для моделей Уралвагонзавода (УВЗ) и «Алтайвагона», более выгодная (максимум на 26–27% дешевле) — для Объединенной вагонной компании (ОВК). По расчетам Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), с новыми надбавками инновационный тариф для УВЗ упадет до текущего уровня ставок для типового вагона, а для ОВК — сблизится с текущим тарифом УВЗ. В своих контрпредложениях СОЖТ предлагал, в частности, отменить льготные схемы для инновационных вагонов, а образовавшиеся доходы направить на предлагаемое монополией снижение тарифов на коротких плечах.

Наталья Скорлыгина


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