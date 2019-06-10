«Невские новости» прекратили сотрудничество с журналистом из-за поддержки Ивана Голунова

Информационное агентство «Невские новости» в Санкт-Петербурге, которое связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина, прекратило сотрудничество с редактором ленты новостей Олегом Дилимбетовым после того, как журналист выразил свою поддержку Ивану Голунову. Об этом сообщил на странице издания его главный редактор Тимофей Шабаршин.

Внештатный автор «Невских новостей» Олег Дилимбетов поставил свою подпись под петицией Профсоюза журналистов в поддержку Ивана Голунова. «Я считаю арест подозрительным в такое время. Имею в виду, что близятся выборы, а журналист, который расследовал коррупцию, мог бы придать огласке обнаруженный им условный сговор с целью продвижения определенного кандидата. Более того, за наркотики у нас в России сидит большинство. За это привлечь проще всего, в том числе и человека невиновного. С депутатом заксобрания Резником все вышло не очень (на него в Петербурге устроили настоящую травлю, обвиняя в употреблении марихуаны), поэтому действовать необходимо радикальнее — сразу показывать, что что-то есть. Мне кажется, что это все складывается в последовательную нехорошую историю, а потому пока не могу поверить в неангажированность этого уголовного дела»,— прокомментировал господин Дилимбетов свою позицию изданию «Открытые медиа», которое обратило внимание на то, что свои подписи под петицией поставили в том числе сотрудники государственных СМИ и изданий, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Через четыре часа после выхода публикации на странице «Невских новостей» появилось сообщение о прекращении сотрудничества с Олегом Дилимбетовым «после высказывания им личной точки зрения на задержание журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков от лица всего СМИ». Как именно Олег Дилимбетов выразил позицию всей редакции, в сообщении не уточняется. В сообщении также указано, что официальная позиция издания содержится в заявлении главного редактора Тимофея Шабаршина, заявившего, что пикеты в поддержку задержанного Ивана Голунова — «чертовски некрасивая показуха».

Издание «Невские новости» связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина. Его также называют владельцем «фабрики троллей», чьи сотрудники занимались размещением постов и комментариев провластной направленности в интернете. Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в декабре 2018 года внесло издание в санкционный Specially Designated Nationals List (SDN List), запрещающий американцам любые сделки с фигурантами черного списка.

Напомним, 6 июня господина Голунова задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что эти вещества ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение. Следствие требовало арестовать его на два месяца, суд решил отправить корреспондента под домашний арест. Ивану Голунову грозит до 20 лет лишения свободы.

12 июня в Москве запланирована несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Распространили в крупном размере».

Марина Царева, Санкт-Петербург