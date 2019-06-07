НГХ надеется на господдержку для Пайяхи

«Нефтегазхолдинг» (НГХ) экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова хочет получить льготы для Пайяхской группы месторождений, запасы которой оценивает в 1,2 млрд тонн нефти. Как рассказал “Ъ” глава компании Эдуард Худайнатов, НГХ рассчитывает на обнуление НДПИ и налога на прибыль, а также на льготные условия банковского финансирования. По его мнению, получение более комфортных условий позволит быстрее привлечь инвесторов и скорее запустить проект. Пока поиск инвесторов успехом не увенчался.

«Нефтегазхолдингу» «необходимо получить господдержку» для Пайяхской группы месторождений, заявил “Ъ” на ПМЭФ глава нефтекомпании Эдуард Худайнатов. По словам господина Худайнатова, «государство поспособствует скорейшему привлечению инвесторов и в итоге получит значительную отдачу в виде дополнительных налоговых поступлений от мегапроекта». Среди возможных стимулов для проекта глава НГХ называет нулевые НДПИ и ставку налога на прибыль, а также льготные условия по кредитам. «Проект масштабный, капиталоемкий, и чтобы обеспечить его реализацию, мы бы хотели получить поддержку. Варианты такой помощи прорабатываются между правительством и компанией»,— говорит Эдуард Худайнатов.

Интерес проявляют азиатские и европейские инвесторы, отмечает глава НГХ. Конкретные компании господин Худайнатов не назвал.

Пайяхская группа включает расположенные на северо-западе Таймыра Пайяхский, Северо-Пайяхский (лицензиями владеет АО «Таймырнефтегаз»), а также Песчаный и Иркинский (ООО «НГХ-Недра») участки. НГХ оценивает запасы нефти Пайяхи в 1,2 млрд тонн (всего пробурено 11 скважин), “Ъ” сообщал о том, что НГХ подтвердил такие запасы в ГКЗ. Источники “Ъ” в отрасли сообщали, что данные о высоких запасах станут для НГХ ключевым аргументом для получения льгот для проекта. При этом источники “Ъ” подчеркивали, что месторождение сложное, а реальные извлекаемые запасы могут оказаться куда ниже. Сам проект очень дорогой с учетом отсутствия инфраструктуры, НГХ в одиночку не по силам его реализовать. Компания уже просила на него средства ФНБ, но безуспешно.

Источники “Ъ” говорили, что «Роснефть» и НГХ могут начать совместно осваивать месторождение. Глава «Роснефти» Игорь Сечин 4 июня признал, что участие компании в Пайяхе возможно при двух условиях. «Если регулятор даст необходимый объем льгот для стимулирования этого проекта — это первое условие. Второе — привлечение иностранных инвесторов»,— сказал он.

Так, «Роснефть» собирается использовать нефть Пайяхи для загрузки Севморпути, соединив этот проект нефтепроводом со своими месторождениями Ванкорского кластера. Глава «Роснефти» Игорь Сечин 1 апреля рассказал Владимиру Путину, что проекты на Таймыре могут обеспечить к 2030 году 100 млн тонн добычи в год. По оценке НГХ, к этому времени пиковая добыча Пайяхи может составить 26 млн тонн в год, а инвестиции — 2 трлн руб. с учетом строительства инфраструктуры (нефтепровод, порт в бухте Север на Таймыре, нефтеналивной терминал).

Дмитрий Козлов, Санкт-Петербург