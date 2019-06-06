«Общая атмосфера на форуме — не самая радужная»

Ожидание первого дня Петербургского форума не сбылось — Майкл Калви не появился в его кулуарах. Участие американского инвестора в международном мероприятии приветствовали многие бизнесмены. Некторые считают, что Калви еще может появится в один из последующих дней форума. Впрочем, сообщалось, что его имя отсутствует в списке участников встречи президента Владимира Путина с представителями международного инвестиционного сообщества на ПМЭФ. Корреспондент “Ъ FM” Дарья Костина в прямом эфире рассказала, какие темы вопросы привлекли наибольшее внимание.

— Приходили сообщения о том, что Калви появился, потом, что его нет. Что говорят по этому поводу в кулуарах форума?

— Первая половина дня форума для многих участников прошла в нервозном ожидании Калви. На первой панели глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал о том, что дело Майкла Калви — это шок для российской экономики. Министр финансов Антон Силуанов как-то сгладил ситуацию и сказал, что не стоит такое большое внимание уделять господину Калви, стоит систему в России рассматривать целиком. В итоге они пришли к тому, что Минфин и Счетная палата должны принять участие в разработке каких-то реформ судебной системы и правоохранительной системы в общем.

Мы с коллегами задавали вопрос касательно дела Калви и его появления на форуме участникам. Например, удалось поговорить с Владимиром Потаниным, который несколько раз при вопросе об инвесторе убегал и категорически не хотел об этом говорить. Господин Жуков согласился в интервью “Ъ FM” с позицией господина Силуанова, когда тот сказал, что не стоит так пристально смотреть конкретно на это дело. Все гадали, появится Майкл Калви или нет. В итоге глава Американской торговой палаты заявил, что пригласили Калви поучаствовать в круглом столе России и США, который должен пройти 7 июня. Но окончательное решение должны принимать в Следственном комитете, и до последнего сегодня в течение дня приходили сообщения от адвокатов господина Калви. Конечно, все очень ждали его появления. К примеру, Олег Тиньков, появился в пиджаке со значком Baring Vostok.

— Какие темы и спикеры привлекали наибольшее внимание участников, и чего ждут на форуме в ближайшее время?

— Общая атмосфера на форуме и заявления, которые делали ключевые спикеры, не самые радужные, если честно. Всех интересовали заявления главы «Роснефти» Игоря Сечина — на его панели было какое-то феноменальное количество участников. Господин Сечин говорил о том, что падает нефть, сделал довольно громкое заявление о том, что «Русал» и вообще алюминиевая отрасль перешла Вашингтону из-за санкционной политики Соединенных Штатов.

Эта тема очень активно обсуждалась в том числе в кулуарах, потому что глава «Роснефти» фактически первый из крупного бизнеса заявил, что Россия не контролирует алюминиевую отрасль.

Довольно любопытной получилась пикировка мэра Москвы Сергея Собянина и главы Сбербанка Германа Грефа. Господин Собянин назвал Сбербанк монополистом, которому можно не развиваться — он произнес это вскользь. Греф ответил, мол, он думал, что Сбербанк не любит только Центробанк, а оказывается, еще мэр Москвы недолюбливает. Собянин сказал, что очень любит Сбербанк, а речь шла о его стабильном развитии.

— А выступление Владимира Путина и все, что с этим связано, получается, будет центральным мероприятием второго дня?

— Да, конечно. И именно поэтому многие спикеры вообще высказываются очень осторожно, лишний раз стараются с журналистами даже не контактировать, убегают, можно сказать. Потому что все ждут главного участника форума и его выступления.

Беседовал Юрий Абросимов