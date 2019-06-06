Вице-премьер поделился портфелем министра

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов произвел кадровые перестановки, которые привели к увеличению численного состава Кабинета министров республики. Новым вице-премьером, которому поручено обеспечить развитие IT-города Иннополис и его университета, стал Роман Шайхутдинов. Прежде в статусе заместителя председателя правительства он возглавлял министерство информатизации и связи Татарстана. Новым министром, но уже без статуса вице-премьера, президент назначил главу Альметьевска Айрата Хайруллина. В аппарате господина Минниханова заверили “Ъ”, что кадровые решения не приведут к разрастанию штата чиновников в регионе.



О новых кадровых назначениях в правительстве Татарстана стало известно вчера на сессии регионального парламента. Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин предложил депутатам согласовать на должность нового вице-премьера, который будет заниматься «вопросами развития проекта Иннополис», кандидатуру 44-летнего Романа Шайхутдинова. Появление новой должности в правительстве господин Нигматуллин объяснил повышением статуса университета Иннополис. Чиновник напомнил, что в начале этого года правительство России стало совладельцем вуза, передав в его собственность 97,46% акций АО «Иннополис», оператора строительства IT-города. В наблюдательный совет вуза вошли вице-премьер РФ Максим Акимов, министр цифрового развития Константин Носков и замминистра экономического развития России Илья Торосов. «Мы рассчитываем на повышение динамики развития Иннополиса»,— заявил господин Нигматуллин, пояснив, что Роману Шайхутдинову предстоит «работа по обеспечению результативного взаимодействия с федеральными органами власти».

Депутаты Госсовета кандидатуру господина Шайхутдинова поддержали. Присутствовавший на сессии президент Рустам Минниханов тут же подписал указ о новом назначении. «Главная задача — это проект Иннополис. Это крупный федеральный проект. Данный вопрос требует много усилий и времени. Думаю, что более половины времени ему придется находиться в Москве»,— сказал он о новом вице-премьере.

Отметим, что господин Шайхутдинов и ранее имел статус заместителя премьер-министра республики, одновременно возглавляя региональное министерство информатизации и связи. Эту должность он получил в 2012 году, когда его предшественник Николай Никифоров ушел в федеральное правительство. За семь лет работы господина Шайхутдинова «все самые востребованные услуги были переведены в электронный вид, доля жителей, использующих электронное взаимодействие с госорганами, достигла 81%, а город Иннополис появился на карте России», похвалил вчера коллегу Рустам Нигматуллин. Как выразился президент Татарстана, теперь Роман Шайхутдинов будет «освобожденным вице-премьером», то есть у него больше не будет министерского портфеля.

В свою очередь, новым министром информатизации и связи республики без статуса вице-премьера был назначен 37-летний глава Альметьевского района Айрат Хайруллин, в прошлом помощник президента Татарстана и заместителя руководителя аппарата кабмина. «Проявил себя хорошим организатором, в частности, работая в правительстве, много занимался электронным правительством»,— охарактеризовал нового министра господин Минниханов.

В результате кадровых решений президента увеличилась численность Кабинета министров. Теперь в региональное правительство входят 35 чиновников. Девять человек из них являются вице-премьерами.

Представитель аппарата президента Лилия Галимова заверила “Ъ”, что у Романа Шайхутдинова на должности «освобожденного вице-премьера» не будет большого штата подчиненных. «Нет необходимости создавать какой-то отдельный аппарат, как это бывает в министерствах. У него будет небольшой секретарит, который будет заниматься документацией». По словам госпожи Галимовой, вице-премьер будет больше взаимодействовать с администрацией университета Иннополис.

Должность главы Альметьевского района остается пока вакантной. Согласно законодательству, руководитель муниципалитета избирается из числа местных депутатов. Полномочия совета Альметьевского района заканчиваются только в 2020 году. На сессии Госсовета Рустам Минниханов предположил, что район может возглавить кто-либо из республиканских парламентариев, чьи полномочия истекут уже этой осенью. «Может быть, здесь есть желающие?» — спросил президент. Но ответа не последовало.

Кирилл Антонов