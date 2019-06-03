Мамут получил ключевой актив киносети «Люксор»

Восьмизальный кинотеатр в сочинском торговом центре «Моремолл» стал частью объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино», которая принадлежит Александру Мамуту, сообщает РБК. Эксперты называли кинотеатр в Сочи самым ценным активом разорившейся киносети «Люксор».

В Rambler Group, контролируемой господином Мамутом, подтвердили факт сделки. Новые договоры были заключены с арендодателем «Моремолла» и МТС-банком (кредитором ООО «Кинолюкс», управлявшего кинотеатром в Сочи и признанного банкротом в январе). Кинотеатр откроется под новым брендом «Кино Okko», под который, как планируется, переведут все кинотеатры объединенной сети господина Мамута.

РБК отмечает, что сумма сделки с Rambler Group сопоставима с инвестициями в запуск кинотеатра с нуля и составляет $3–5 млн. В Rambler Group не уточнили, на какой срок заключен новый договор с ТРЦ «Моремолл». Однако договор аренды «Люксора» должен был истечь только в 2043 году.

В январе Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Кинолюкс», входящую в сеть кинотеатров «Люксор», и открыл в ее отношении конкурсное производство сроком на полгода. Отчет конкурсного управляющего назначен на 18 июля. Столичный арбитраж также ввел наблюдение в ООО «Люксор Дистрибьюшн» и ЗАО «Синемаменеджмент».

Подробнее о финансовых проблемах компаний на кинотеатральном рынке читайте в материале “Ъ”.