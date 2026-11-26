Бензин АИ-92 подорожал на 18 коп., до 67,73 руб. за литр, АИ-95 — на 22 коп., до 70,91 руб. Цена бензина АИ-98 и выше осталась на уровне 99,66 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 28 коп., до 81,52 руб. за литр.