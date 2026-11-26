В Ярославской области бензин за неделю подорожал на 19 копеек
Средняя цена автомобильного бензина в Ярославской области с 17 по 23 ноября выросла на 19 коп., до 70,27 руб. за литр. Это следует из сводок Росстата.
Бензин АИ-92 подорожал на 18 коп., до 67,73 руб. за литр, АИ-95 — на 22 коп., до 70,91 руб. Цена бензина АИ-98 и выше осталась на уровне 99,66 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 28 коп., до 81,52 руб. за литр.
На 23 ноября средняя цена бензина в Ярославской области была самой низкой в Центральном федеральном округе. В среднем по ЦФО литр стоил 73,71 руб., по России — 74,41 руб.