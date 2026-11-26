Основанием для обращения в суд стал приговор, которым он осужден за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ), создание юридического лица через подставное лицо (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).