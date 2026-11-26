В Уфе с гендиректора компании взыскали около 1,8 млн рублей ущерба
Кировский районный суд Уфы взыскал с 47-летнего гендиректора компании ущерб, причиненный преступлением, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. С соответствующим иском обратился прокурор Советского района Уфы.
Основанием для обращения в суд стал приговор, которым он осужден за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ), создание юридического лица через подставное лицо (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
По материалам дела, руководитель фирмы заключил фиктивный договор на разработку и поставку программного обеспечения с фактически подконтрольной ему компанией. Он растратил средства вверенной ему организации в размере почти 1,8 млн руб.
Причиненный ущерб полностью возмещен, отмечается в сообщении.