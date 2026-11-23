После начала специальной военной операции он дважды заключал контракты с добровольческими формированиями, оказывавшими содействие Минобороны. В 2024 году подписал контракт с военным ведомством и был направлен в одно из подразделений Воздушно-десантных войск. По словам господина Развожаева, сержант проявил себя как отважный и умелый военнослужащий. Получив ранение, он вернулся в свое подразделение. Нагорский был удостоен государственных и ведомственных наград.