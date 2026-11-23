В Севастополе простились с погибшим на Херсонском направлении гвардии сержантом
В Севастополе простились с гвардии сержантом Эдуардом Нагорским, погибшим в бою на Херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Эдуард Нагорский родился и вырос в Севастополе, окончил школу №16. Срочную службу проходил на кораблях Балтийского флота. После демобилизации некоторое время работал в органах МВД, затем — на городских предприятиях.
После начала специальной военной операции он дважды заключал контракты с добровольческими формированиями, оказывавшими содействие Минобороны. В 2024 году подписал контракт с военным ведомством и был направлен в одно из подразделений Воздушно-десантных войск. По словам господина Развожаева, сержант проявил себя как отважный и умелый военнослужащий. Получив ранение, он вернулся в свое подразделение. Нагорский был удостоен государственных и ведомственных наград.