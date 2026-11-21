Ростовский облсуд отказал наследнику в возврате 33 млн рублей налоговой переплаты
Судебная коллегия по административным делам Ростовского областного суда признала законным отказ налогового органа в возврате наследнику умершего налогоплательщика более 33 млн рублей. Апелляционная инстанция отменила решение Советского районного суда Ростова-на-Дону, ранее удовлетворившего этот иск.
Как следует из материалов дела, основанием для тяжбы послужила попытка использовать механизм возврата излишне уплаченных налогов (ст. 79 Налогового кодекса РФ) в целях, противоречащих закону о противодействии отмыванию доходов (115-ФЗ).
Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что действия налогоплательщика носили сомнительный характер. Перечисление в бюджет десятков миллионов рублей в счёт несуществующих обязательств было направлено на создание видимости хозяйственной деятельности. Это позволило бы использовать институт уплаты налогов не по назначению — для последующего легального вывода средств из бюджета под видом возврата переплаты.
В определении облсуда указано на отсутствие экономической обоснованности формирования столь значительного положительного сальдо. Поведение налогоплательщика, которое сделало невозможной проверку его действительных обязательств, было квалифицировано как злоупотребление правом. Суд счел, что истец искусственно создал условия для применения статьи 79 НК РФ с целью обналичивания спорных денежных средств.