Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что действия налогоплательщика носили сомнительный характер. Перечисление в бюджет десятков миллионов рублей в счёт несуществующих обязательств было направлено на создание видимости хозяйственной деятельности. Это позволило бы использовать институт уплаты налогов не по назначению — для последующего легального вывода средств из бюджета под видом возврата переплаты.