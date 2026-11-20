Максим Носов назначен главой Краснояружского округа Белгородской области
Главой Краснояружского округа Белгородской области назначен Максим Носов, решение было принято сегодня на заседании совета депутатов муниципалитета. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор Александр Шуваев. Глава региона отметил, что ключевые процессы территории господину Носову «знакомы не понаслышке».
«Уверен, его опыт и неравнодушие вместе с поддержкой жителей и депутатов помогут продолжить развитие муниципалитета, укрепить экономику и социальную сферу, сделать жизнь краснояружцев комфортнее и безопаснее»,— подчеркнул Александр Шуваев.
«Ъ-Черноземье» рассказывал, что Максим Носов стал временно исполняющим полномочия главы Краснояружского округа в конце октября. До назначения он занимал должность первого заместителя главы округа — руководителя аппарата администрации.
Прежний глава муниципалитета Виталий Кутоманов оставил пост 18 октября. Он руководил администрацией района с декабря 2024 года: сначала исполнял обязанности главы, а в январе 2025-го был утвержден в должности депутатами муниципального совета. С 19 октября господин Кутоманов руководит министерством имущественных и земельных отношений Белгородской области.