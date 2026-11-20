Главой Краснояружского округа Белгородской области назначен Максим Носов, решение было принято сегодня на заседании совета депутатов муниципалитета. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор Александр Шуваев. Глава региона отметил, что ключевые процессы территории господину Носову «знакомы не понаслышке».