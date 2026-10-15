Глава Краснояружского округа Белгородской области покидает пост с 18 октября

Виталий Кутоманов родился в поселке Пролетарский Ракитянского района. С 2009 по 2021 год трудился на руководящих должностях в Юго-восточной дирекции управления движением (филиал ОАО «РЖД»), возглавлял Белгородский центр организации работы железнодорожных станций. С 2021 года работал в администрации Ракитянского района на должности первого замглавы по строительству, транспорту и ЖКХ.