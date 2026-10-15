Глава Краснояружского округа Белгородской области покидает пост с 18 октября
Совет депутатов Краснояружского муниципального округа Белгородской области принял отставку главы муниципалитета Виталия Кутоманова. Он покинет должность 18 октября в связи с переходом на новое место работы. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.
В своем прощальном обращении в мессенджере «Макс» господин Кутоманов отметил, что работа на посту главы округа прошла в условиях сложной оперативной обстановки. По его словам, жители и органы власти вместе преодолевали трудности, «восстанавливали разрушенное и строили планы на будущее».
Виталий Кутоманов родился в поселке Пролетарский Ракитянского района. С 2009 по 2021 год трудился на руководящих должностях в Юго-восточной дирекции управления движением (филиал ОАО «РЖД»), возглавлял Белгородский центр организации работы железнодорожных станций. С 2021 года работал в администрации Ракитянского района на должности первого замглавы по строительству, транспорту и ЖКХ.
С 19 декабря 2024 года господин Кутоманов исполнял обязанности главы администрации Краснояружского района, а в конце января 2025-го был избран на пост депутатами муниципального совета. Виталий Кутоманов сменил Андрея Миськова, который в декабре 2024 года перешел на должность первого замруководителя администрации Новооскольского округа.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Белгородской области был утвержден новый состав правительства. Первым заместителем губернатора — председателем правительства области назначен Владимир Зверков, который с 2023 года по 2025-й был заместителем председателя правительства ДНР.