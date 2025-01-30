Главой Краснояружского района Белгородской области стал Виталий Кутоманов

Депутаты муниципального совета Краснояружского района Белгородской области единогласно избрали Виталия Кутоманова новым главой муниципалитета. Об этом сообщается на сайте районной администрации. Помимо него, на пост претендовали еще два кандидата, чьи имена не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Кутоманов сменил на посту главы Краснояружского района Андрея Миськова

Фото: администрация Краснояружского района Белгородской области Виталий Кутоманов сменил на посту главы Краснояружского района Андрея Миськова

Фото: администрация Краснояружского района Белгородской области

На этой должности господин Кутоманов сменит Андрея Миськова, который 19 декабря 2024 года сообщил, что перешел на должность первого замруководителя администрации Новооскольского округа. Перед этим губернатор Вячеслав Гладков предложил ему возглавить муниципалитет.

Виталию Кутоманову 38 лет. Он родился в поселке Пролетарский Ракитянского района. С 2009 по 2021 год трудился на руководящих должностях в Юго-восточной дирекции управления движением (филиал ОАО «РЖД»), возглавлял Белгородский центр организации работы железнодорожных станций. С 2021 года работал в администрации Ракитянского района на должности первого замглавы по строительству, транспорту и ЖКХ. С 19 декабря 2024 года исполнял обязанности главы администрации Краснояружского района.

Анастасия Колпачева