Экс-депутата Госдумы вызвали в полицию из-за ссылок на запрещенные сети
Депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева вызвали в полицию из-за ссылок на запрещенные сети. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
Парламентарий должен явиться 19 ноября в пункт полиции «Арена» отдела полиции по Кировскому району УМВД России по Самаре. Поводом для вызова стала публикация на странице Михаила Матвеева в «ВКонтакте» и Telegram-канале политика гиперссылок на посты в запрещенных в России соцсетях.
Депутат сообщил, что доложил о ситуации председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову.