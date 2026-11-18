Парламентарий должен явиться 19 ноября в пункт полиции «Арена» отдела полиции по Кировскому району УМВД России по Самаре. Поводом для вызова стала публикация на странице Михаила Матвеева в «ВКонтакте» и Telegram-канале политика гиперссылок на посты в запрещенных в России соцсетях.