По информации компании, майнинг-ферму организовал житель поселка Красный Восход Пермского муниципального округа. Оборудование, применяемое для нелегального майнинга, было изъято сотрудниками полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Владельцу фермы грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.