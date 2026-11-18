В Прикамье возбудили уголовное дело о хищении электроэнергии для майнинга
По обращению специалистов пермского филиала «Россети Урал» возбуждено уголовное дело о хищении электроэнергии для майнинга криптовалюты. Как сообщает пресс-служба компании, ущерб от противоправных действий составил около 1,5 млн руб. Общий объем незаконно потребленной электроэнергии составил 253 тыс. кВт/ч.
По информации компании, майнинг-ферму организовал житель поселка Красный Восход Пермского муниципального округа. Оборудование, применяемое для нелегального майнинга, было изъято сотрудниками полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Владельцу фермы грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Отмечается, что он уже возместил энергокомпании нанесенный ущерб в полном объеме.