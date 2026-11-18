Uppetit нарастает
Сеть увеличивает присутствие в Петербурге
Сеть магазинов готовой еды Uppetit объявила стратегические планы развития на ближайшие два года. Основными направлениями станут модернизация производства, открытие новых торговых точек и активное развитие франчайзингового направления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Сегодня сеть ежедневно обслуживает около 13,6 тыс. покупателей, а ее ассортимент насчитывает 125 позиций, которые производятся на собственной фабрике-кухне. Uppetit продолжит вкладывать в нее средства, планируя обновление технологического оборудования, расширение складских и логистических мощностей, а также внедрение дополнительного этапа контроля на каждом этапе производственного процесса, от приемки сырья до упаковки готовых блюд.
До конца 2027 года сеть, имеющая 62 магазина в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, планирует значительное расширение. Одним из ключевых приоритетов развития компании становится модель франшизы, работающей с 2020 года и позволившей 13 партнерам запустить уже вторые точки.
При выборе новых локаций для собственных магазинов специалисты Uppetit анализируют каждый потенциальный адрес, замеряя пешеходный трафик в разное время суток, изучая окружение и специфику спроса. Например, магазины у метро и бизнес-центров демонстрируют пик активности в утренние и дневные часы, а точки в жилых кварталах пользуются наибольшим спросом вечером. Для действующих франчайзи была обновлена программа поддержки, включающая помощь в подборе месторасположения по такой же методике, обучение персонала, стандартизацию операционных процессов и маркетинговое сопровождение.
Отдельное внимание сеть уделяет развитию собственной службы доставки и партнерским программам с агрегаторами готовой еды.