При выборе новых локаций для собственных магазинов специалисты Uppetit анализируют каждый потенциальный адрес, замеряя пешеходный трафик в разное время суток, изучая окружение и специфику спроса. Например, магазины у метро и бизнес-центров демонстрируют пик активности в утренние и дневные часы, а точки в жилых кварталах пользуются наибольшим спросом вечером. Для действующих франчайзи была обновлена программа поддержки, включающая помощь в подборе месторасположения по такой же методике, обучение персонала, стандартизацию операционных процессов и маркетинговое сопровождение.