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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Прикамье

В Прикамье назначены председатели двух судов

Квалификационная коллегия судей рекомендовала восемь кандидатов на вакантные должности в регионе, сообщает Пермский краевой суд. Так, Анна Стерхова, занимающая должность судьи Ильинского райсуда, рекомендована на должность его председателя. Возглавить Карагайский райсуд может Елена Набока. Ранее она работала в Свердловском и Чайковском районных судах. На должность судьи Пермского районного суда рекомендована Валентина Мовчанюк. Кроме того, коллегия дала рекомендации для назначения мировыми судьями еще четырех кандидатов.