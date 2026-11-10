Взятку добавили в литиевое сырье
В суд направлено дело бывшего топ-менеджера новосибирского завода «Росатома»
Суд рассмотрит уголовное дело бывшего коммерческого директора Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК) Владимира Дудкина, обвиняемого в коррупции. По материалам следствия, в 2020—2022 годах топ-менеджер предприятия, входящего в контур «Росатома», получал взятки от представителя фирмы-контрагента за ускорение сроков расчетов по договорам поставок литиевого сырья, общая сумма подношений составила 950 тыс. руб. Владимир Дудкин, которому грозит до 12 лет, написал явку с повинной, что позволило ему на время следствия остаться на свободе.
В Октябрьский райсуд Новосибирска поступило уголовное дело бывшего коммерческого директора НЗХК 50-летнего Владимира Дудкина. Он обвиняется в коррупции.
ПАО «НЗХК» входит в структуру АО «ТВЭЛ» — топливной компании «Росатома». Завод выпускает ядерное топливо для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Является единственным российским производителем металлического лития и его солей.
В январе 2026 года сотрудники регионального управления ФСБ России выявили факты коррупции при закупках литиевого сырья для новосибирского предприятия «Росатома». По информации источников «Ъ-Сибирь», в круге подозреваемых оказались Владимир Дудкин, который с августа 2017-го по март 2023 года занимал должность коммерческого директора НЗХК, и Дмитрий Сухинин — учредитель ТД «Халмек», являющегося поставщиком НЗХК.
По материалам дела, с июля 2020-го по апрель 2022 года бизнесмен платил взятки топ-менеджеру НЗХК. Деньги полагались за ускорение сроков оплаты по договорам поставок литиевого сырья батарейного сорта и его приемку. Взятка на общую сумму 950 тыс. руб. была передана наличными в четыре приема — одним взносом в размере 500 тыс. руб. и тремя по 150 тыс. руб.
Третьим фигурантом расследования стал руководитель бизнес-направления «Специальная химия» в ТВЭЛ Михаил Метелкин. Он, по версии следствия, был неплохо знаком с обоими участниками схемы и выступал посредником в переговорах и передаче денег. В ходе одной из встреч, проходившей в ресторане гостиницы «Домина» в Новосибирске, он вручил коммерческому директору НЗХК пакет якобы с сувенирами. По приезде домой Владимир Дудкин, по его словам, обнаружил в пакете полмиллиона рублей. Когда на следующий день он стал интересоваться, за что полагались деньги, то получил ответ: «Это премия за хорошую работу».
Бывшему коммерческому директору НЗХК Владимиру Дудкину предъявили обвинение в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), учредителю ТД «Халмек» Дмитрию Сухинину — в даче взятки (ч. 4 ст. 291). Бывшему сотруднику ТВЭЛ Михаилу Метелкину инкриминировали посредничество во взяточничестве (ст. 291.1). Поскольку санкция статьи УК РФ о взятке, кроме длительного лишения свободы, предусматривает еще и конфискацию имущества, а также внушительный штраф, следователи добились ареста активов фигурантов. В частности, были арестованы недвижимость в Новосибирске, Москве и Подмосковье, а также денежные средства: примерно 2 млн руб., около $182 тыс., €29 тыс. и 1,7 тыс. юаней.
Владимир Дудкин, по информации «Ъ-Сибирь», написал явку с повинной. В январе ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Дмитрий Сухинин находится под стражей. Михаила Метелкина после трех месяцев содержания в СИЗО перевели под домашний арест.