Взятку добавили в литиевое сырье

Третьим фигурантом расследования стал руководитель бизнес-направления «Специальная химия» в ТВЭЛ Михаил Метелкин. Он, по версии следствия, был неплохо знаком с обоими участниками схемы и выступал посредником в переговорах и передаче денег. В ходе одной из встреч, проходившей в ресторане гостиницы «Домина» в Новосибирске, он вручил коммерческому директору НЗХК пакет якобы с сувенирами. По приезде домой Владимир Дудкин, по его словам, обнаружил в пакете полмиллиона рублей. Когда на следующий день он стал интересоваться, за что полагались деньги, то получил ответ: «Это премия за хорошую работу».