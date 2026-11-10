Ростовская область привлечет 31 млрд рублей кредитов для покрытия дефицита бюджета

Власти Ростовской области планируют в 2027 году получить от банков на 31 млрд руб. больше, чем направить на погашение кредитов. Эта сумма предусмотрена в проекте бюджета в качестве чистого источника финансирования дефицита, который к первому чтению прогнозируется на уровне 29,7 млрд руб. В 2028 году чистый объем банковских заимствований составит 20,9 млрд руб. при дефиците 20 млрд руб., в 2029 году — 11,7 млрд руб. при дефиците 9,8 млрд руб. Соответствующая информация содержится в проекте бюджета на 2027-2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».