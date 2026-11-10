Ростовская область привлечет 31 млрд рублей кредитов для покрытия дефицита бюджета
Власти Ростовской области планируют в 2027 году получить от банков на 31 млрд руб. больше, чем направить на погашение кредитов. Эта сумма предусмотрена в проекте бюджета в качестве чистого источника финансирования дефицита, который к первому чтению прогнозируется на уровне 29,7 млрд руб. В 2028 году чистый объем банковских заимствований составит 20,9 млрд руб. при дефиците 20 млрд руб., в 2029 году — 11,7 млрд руб. при дефиците 9,8 млрд руб. Соответствующая информация содержится в проекте бюджета на 2027-2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Согласно документу, в 2027 году область планирует привлечь банковские кредиты на 249,4 млрд руб., а погасить 218,4 млрд руб. Разница между этими суммами — 31 млрд руб. — отражена в источниках финансирования дефицита областного бюджета. Аналогичный механизм предусмотрен на последующие два года: в 2028 году привлечение составит 252 млрд руб., погашение — 231,1 млрд руб., в 2029 году — 166,5 млрд и 154,8 млрд руб. соответственно.
Банковские заимствования станут основным источником покрытия дефицита. Регион намерен привлекать средства в форме возобновляемых кредитных линий с плавающей процентной ставкой. Как поясняют авторы проекта, это позволит оперативно получать деньги при возникновении кассовых разрывов. При снижении ключевой ставки Банка России должна уменьшаться и стоимость обслуживания кредитов.
Отдельно отмечается, что предусмотренные объемы привлечения и погашения по кредитным линиям не повлияют на сбалансированность бюджета и не приведут к дополнительному начислению процентов. В частности, в 2028 году региону предстоит погасить банковский кредит, привлеченный в 2026 году, на 12,7 млрд руб.
Еще одним источником финансирования дефицита станут бюджетные кредиты. В 2027 году область планирует привлечь их на 30,3 млрд руб., в том числе 28,7 млрд руб. — для пополнения остатка средств на едином счете бюджета и 1,6 млрд руб. — в виде казначейского инфраструктурного кредита. Одновременно на погашение бюджетных кредитов предусмотрено 31,8 млрд руб.
В 2028 году запланировано привлечение казначейского инфраструктурного кредита на 2,1 млрд руб. Погашение обязательств перед Российской Федерацией в 2028 и 2029 годах составит 3,1 млрд руб. и 2,8 млрд руб. соответственно.
Выпуск государственных ценных бумаг предусмотрен в объеме 4,5 млрд руб. в 2027 и 2028 годах и 6 млрд руб. в 2029 году. При этом в те же годы запланировано погашение бумаг на аналогичные суммы, поэтому чистого поступления средств от облигационных заимствований не ожидается.
Дефицит областного бюджета, согласно проекту, будет сокращаться: с 29,7 млрд руб. в 2027 году до 20 млрд руб. в 2028 году и 9,8 млрд руб. в 2029 году.