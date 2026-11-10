Канада ввела санкции против Воткинского завода и его гендиректора
Предприятие и Игорь Чурбанов вошли в новый санкционный список
Канада включила АО «Воткинский завод» и его генерального директора Игоря Чурбанова в новый пакет антироссийских санкций. Всего в перечень добавили 38 организаций и 24 физических лица, следует из опубликованного на сайте канадского правительства документа.
Ограничения вступили в силу 5 ноября. Власти Канады объяснили расширение списка необходимостью ограничить возможности российского оборонно-промышленного комплекса и цепочки поставок, связанные с производством баллистических ракет. Также под санкции попали участники сетей нелегальных морских перевозок, финансовые и криптовалютные структуры, а также лица, связанные с кибердеятельностью.
Помимо Воткинского завода, в перечень вошли, в частности, Национальный расчетный депозитарий, «Озон Банк», «Яндекс Банк», Wildberries Банк, криптовалютные площадки EXMO Exchange и Rapira Group, а также ряд промышленных предприятий.