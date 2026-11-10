Канада ввела санкции против Воткинского завода и его гендиректора

Ограничения вступили в силу 5 ноября. Власти Канады объяснили расширение списка необходимостью ограничить возможности российского оборонно-промышленного комплекса и цепочки поставок, связанные с производством баллистических ракет. Также под санкции попали участники сетей нелегальных морских перевозок, финансовые и криптовалютные структуры, а также лица, связанные с кибердеятельностью.