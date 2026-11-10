В Уфе молодую семью восстановят в очереди на улучшение жилищных условий

В судах было установлено, что районная администрация не выяснила фактический размер доходов семьи, не сообщила заявительнице о необходимости представить подтверждающие документы. Районным властям поручено восстановить семью в списках участников программы господдержки с даты незаконного исключения и на прежнем месте в очереди.