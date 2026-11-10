Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №207

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Башкортостан

В Уфе молодую семью восстановят в очереди на улучшение жилищных условий

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе постановление Верховного суда Башкирии и решение Калининского райсуда Уфы по иску уфимки к администрации Калининского района.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, уфимка с 2013 года состояла на учете в программе государственной поддержки молодых семей, но ей не предоставили социальную выплату на улучшение жилищных условий.
В августе 2025 года администрация Калининского района Уфы исключила семью из числа участников программы, сославшись на отсутствие у нее доходов, достаточных для оплаты части стоимости жилья.
В судах было установлено, что районная администрация не выяснила фактический размер доходов семьи, не сообщила заявительнице о необходимости представить подтверждающие документы. Районным властям поручено восстановить семью в списках участников программы господдержки с даты незаконного исключения и на прежнем месте в очереди.
Майя Иванова