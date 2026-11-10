Челябинцев подозревают в проведении незаконных азартных игр

По данным следствия, подельники вместе с другими гражданами проводили незаконные игры в покер в нежилом помещении на улице Гвардейской. Сообщников задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Они осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Фигурантов допросили, в отношении них избраны меры пресечения, ограничивающие их права на период предварительного расследования.