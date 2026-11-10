В Самарской области чиновников уличили в незаконных ограничениях на земельных торгах
После протеста прокуратуры администрации пришлось переписать регламент предоставления участков
Прокуратура Самарской области восстановила права участников аукционов на муниципальную землю. В Богатовском районе отменен административный регламент, который создавал искусственные препятствия для желающих получить участок с торгов.
Проверка показала, что документ, который утвердила местная администрация, расходился с федеральными нормами по нескольким пунктам. Чиновники прописали в нем основания для отказа в согласовании схемы участка, которых закон не предусматривает, а также предъявляли к заявителям завышенные требования и сужали каналы подачи заявления на муниципальную услугу. В результате граждане и организации сталкивались с лишними барьерами при попытке поучаствовать в торгах.
Прокуратура опротестовала постановление районной администрации. Документ был отменен, а затем муниципалитет разработал и утвердил новый регламент, приведенный в соответствие с требованиями федерального законодательства. Теперь процедура предоставления земли на торгах в районе работает по закону.