В Самарской области чиновников уличили в незаконных ограничениях на земельных торгах

Проверка показала, что документ, который утвердила местная администрация, расходился с федеральными нормами по нескольким пунктам. Чиновники прописали в нем основания для отказа в согласовании схемы участка, которых закон не предусматривает, а также предъявляли к заявителям завышенные требования и сужали каналы подачи заявления на муниципальную услугу. В результате граждане и организации сталкивались с лишними барьерами при попытке поучаствовать в торгах.