Экс-главе свердловского ПВС МВД смягчили предъявленное обвинение

По данным «Ъ-Урал», сторона обвинения считает, что Александр Луканин с 1 января по 31 декабря 2023 года организовал для сотрудников своего ведомства работу по оформлению иностранным гражданам документов и переоформлению 7571 патента. Документы были получены от ООО «УМЦ», управляющей которого является Олеся Павлюк. Следователи предполагают, что работа проходила в рамках договора без предоплаты со стороны ООО «УМЦ». Это привело к причинению ущерба ФГУП «ПВС» МВД России на сумму не менее 31 млн руб. Но сторона защиты доказала факт оплаты 31 млн руб. со стороны ООО «УМЦ». Позже СКР предъявил обвинение с иной фактурой.