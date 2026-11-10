Экс-главе свердловского ПВС МВД смягчили предъявленное обвинение
Кировский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное дело экс-главы свердловского филиала паспортно-визового сервиса (ПВС) МВД Александра Луканина и управляющей ООО «УМЦ» Олеси Павлюк по факту превышения полномочий (ст.286 УК РФ) и пособничестве при превышении полномочий (ч. 5 ст. 33 п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) соответственно, сообщил «Ъ-Урал» адвокат Владислав Идамжапов. Причиной стало отсутствие состава преступления.
«На основании данного обвинения Александр Луканин и Олеся Павлюк были помещены под стражу. Стороной защиты еще в мае и июне 2024 года были представлены исчерпывающие доказательства, подтверждающие отсутствие состава преступления, но уголовное преследование прекращено судом лишь в ноябре 2026 года.В ходе судебного следствия все ключевые свидетели (генеральный директор предприятия, главный бухгалтер, заместитель директора правового департамента и иные лица) подтвердили, что никакого ущерба ФГУП ПВС МВД России Олеся Павлюк и Александр Луканин не нанесли. Это же подтверждается объективными доказательствами (выписками по счетам, договорами, актами, первичными учетными документами)»,— уточнил Владислав Идамжапов.
Впрочем, их дело продолжает рассматривать Кировский райсуд Екатеринбурга по другим, ранее инкриминируемым статьям: бывший силовик обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и легализации денежных средств или имущества, полученных преступным путем (ч. 4 «п», «б» ст. 174.1 УК РФ). Другому фигуранту уголовного дела, Олесе Павлюк инкриминировали мошенничество и отмывание (легализацию) денежных средств или имущества — статьи, которые устояли в финальной фабуле обвинения.
По данным «Ъ-Урал», сторона обвинения считает, что Александр Луканин с 1 января по 31 декабря 2023 года организовал для сотрудников своего ведомства работу по оформлению иностранным гражданам документов и переоформлению 7571 патента. Документы были получены от ООО «УМЦ», управляющей которого является Олеся Павлюк. Следователи предполагают, что работа проходила в рамках договора без предоплаты со стороны ООО «УМЦ». Это привело к причинению ущерба ФГУП «ПВС» МВД России на сумму не менее 31 млн руб. Но сторона защиты доказала факт оплаты 31 млн руб. со стороны ООО «УМЦ». Позже СКР предъявил обвинение с иной фактурой.
Вместе с тем, 11 ноября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начнет рассматривать антикоррупционный иск Генпрокуратуры в отношении Александра Луканина. Надзорное ведомство обнаружило 52 объекта недвижимости, в основном апартаменты в престижных ЖК, оцениваемые в сотни миллионов рублей. Силовиками было установлено, что чиновник параллельно с госслужбой занимался бизнесом, связанным с оформлением документов для мигрантов. Доход компаний, подконтрольных ответчику, превысил 1,2 млрд руб.
«Все имущество приобретено на законные доходы семьи Луканиных от трудовой и предпринимательской деятельности более чем за 25 лет»,— заявил «Ъ-Урал» адвокат Алексей Екимов, утверждающий, что это было сделано до того, как глава семьи возглавил филиал ПВС. По его словам, активы семьи, которые следствию не удалось арестовать с целью изъятия в уголовном деле, теперь фигурируют в гражданском.