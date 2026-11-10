Бюджет Башкирии выделит до 2 млн рублей на перевозку сотрудников Дома Республики

Победитель торгов должен будет на двух автобусах NEFAZ 5299 развозить работников по маршрутам Инорс — Черниковка — улица Тукаева, 46 (и обратно) и Мубарякова — Софьи Перовской — Тукаева, 46. Начальная цена контракта составляет более 2,3 млн руб. В стоимость войдут все расходы, включая топливо, техническое обслуживание, страхование и ремонт. Контракт оплатит бюджет Башкирии.