Бюджет Башкирии выделит до 2 млн рублей на перевозку сотрудников Дома Республики
Транспортное управление, подведомственное Управлению делами главы Башкирии, 19 ноября выберет перевозчика, который в первом полугодии 2027 года будет доставлять из жилых районов Уфы сотрудников Дома Республики. Информация об аукционе опубликована на сайте госзакупок.
Победитель торгов должен будет на двух автобусах NEFAZ 5299 развозить работников по маршрутам Инорс — Черниковка — улица Тукаева, 46 (и обратно) и Мубарякова — Софьи Перовской — Тукаева, 46. Начальная цена контракта составляет более 2,3 млн руб. В стоимость войдут все расходы, включая топливо, техническое обслуживание, страхование и ремонт. Контракт оплатит бюджет Башкирии.
По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас сотрудников Дома Республики перевозит АО «Башавтотранс», которое взялось обслуживать маршруты с мая по декабрь за 2,9 млн руб.