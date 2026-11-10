Порт Ростова-на-Дону добился ареста сухогруза из-за долга в 136 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области наложил арест на сухогруз «Морская принцесса», принадлежащий компании с Маршалловых Островов, — данные появились в картотеке арбитражных дел 3 ноября. Причиной стал долг по оплате стоянки в порту донской столицы: задолженность превысила 136,2 млн рублей.
Истцом выступает ООО «Ростовский морской мультимодальный порт». Требования предъявлены компании «СИ ПРИНЦЕСС МАРИН ЛТД», зарегистрированной на Маршалловых Островах. Суд удовлетворил ходатайство порта об обеспечительных мерах: арест судна призван не допустить его вывода за пределы юрисдикции и упростить взыскание средств с иностранного судовладельца.
Судьба сухогруза связана с гидрологической обстановкой на Дону. Как пояснили в морском агентстве «Линкор», представляющем интересы судовладельца, судно не могло выйти в коммерческий рейс из-за недостаточного уровня воды. В этих условиях владелец принял решение выгрузить весь груз — эта мера стала ответом на претензии порта.
До 25 ноября у порта есть время подать полноценное исковое заявление о взыскании задолженности, иначе обеспечительные меры могут быть сняты.