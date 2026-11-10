Порт Ростова-на-Дону добился ареста сухогруза из-за долга в 136 млн рублей

Судьба сухогруза связана с гидрологической обстановкой на Дону. Как пояснили в морском агентстве «Линкор», представляющем интересы судовладельца, судно не могло выйти в коммерческий рейс из-за недостаточного уровня воды. В этих условиях владелец принял решение выгрузить весь груз — эта мера стала ответом на претензии порта.