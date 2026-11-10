Предложение по зарплате в Челябинской области выросло на 12%

Лидером по динамике предлагаемого жалованья стала сфера тяжелого машиностроения: за год здесь средние зарплаты выросли на 64%. В сфере ремонта и отделки помещений они увеличились на 51%, а в сфере такси и пассажирских перевозок — на 37%. По России показатель возрос на 20% — до 84,6 тыс. руб.