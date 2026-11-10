Предложение по зарплате в Челябинской области выросло на 12%
В январе — сентябре 2026 года работодатели Челябинской области в среднем готовы были платить специалистам 68,2 тыс. руб. в месяц. Это на 12% выше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщает «Авито Работа».
Лидером по динамике предлагаемого жалованья стала сфера тяжелого машиностроения: за год здесь средние зарплаты выросли на 64%. В сфере ремонта и отделки помещений они увеличились на 51%, а в сфере такси и пассажирских перевозок — на 37%. По России показатель возрос на 20% — до 84,6 тыс. руб.