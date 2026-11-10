Белгородский министр ЖКХ покинул пост спустя два месяца после назначения

По данным Rusprofile.ru, с ноября 2015 года по ноябрь 2016-го господин Бубело был директором сахалинского ООО «Управление городским хозяйством» Татьяны Маркиной. Затем он перешел на работу в Белгородскую область и с ноября 2016 года по ноябрь 2017-го возглавлял муниципальное учреждение «Управление Белгорблагоустройство». С апреля 2018 года по июнь 2019-го руководил комитетом по управлению Западным округом Белгорода. С сентября 2020-го по сентябрь 2021-го был генеральным директором губкинского ООО «Флагман» — одной из крупнейших белгородских организаций в сфере обращения с отходами. Также с 30 августа 2019 года господин Бубело возглавляет товарищество собственников недвижимости (жилья) «ЖК "Империал"». С ноября 2022 года по декабрь 2023-го он работал в качестве замглавы Старооскольского городского округа Белгородской области по ЖКХ.