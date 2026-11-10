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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Черноземье

Белгородский министр ЖКХ покинул пост спустя два месяца после назначения

Министр ЖКХ Белгородской области Андрей Бубело ушел в отставку. Эту информацию «Ъ-Черноземье» подтвердили в правительстве региона. Господин Бубело занял этот пост порядка двух месяцев назад.
Бывший министр ЖКХ Белгородской области Андрей Бубело

Бывший министр ЖКХ Белгородской области Андрей Бубело

Совет депутатов Старооскольского городского округа

Отметим, что в ЕГРЮЛ и соцсетях ведомства, на сайте правительства региона и на странице господина Бубело во «Вконтакте» информации о кадровых изменениях нет. Власти региона пообещали ответить на дополнительные вопросы «Ъ-Черноземье» по запросу.
Добавим, что в соцсетях ведомства и правительства области нет ни одного упоминания об Андрее Бубело.

По данным Rusprofile.ru, с ноября 2015 года по ноябрь 2016-го господин Бубело был директором сахалинского ООО «Управление городским хозяйством» Татьяны Маркиной. Затем он перешел на работу в Белгородскую область и с ноября 2016 года по ноябрь 2017-го возглавлял муниципальное учреждение «Управление Белгорблагоустройство». С апреля 2018 года по июнь 2019-го руководил комитетом по управлению Западным округом Белгорода. С сентября 2020-го по сентябрь 2021-го был генеральным директором губкинского ООО «Флагман» — одной из крупнейших белгородских организаций в сфере обращения с отходами. Также с 30 августа 2019 года господин Бубело возглавляет товарищество собственников недвижимости (жилья) «ЖК "Империал"». С ноября 2022 года по декабрь 2023-го он работал в качестве замглавы Старооскольского городского округа Белгородской области по ЖКХ.

До Андрея Бубело ведомством руководила замминистра — начальник департамента реформирования ЖКХ Анна Калюжная. Она занимала пост с 20 апреля 2026 года. До нее структуру правительства представлял Алексей Ботвиньев — с 13 января 2022 года. Об отставке последнего отдельно не сообщалось.
Алина Морозова