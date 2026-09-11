Новым министром ЖКХ Белгородской области стал Андрей Бубело

Андрей Бубело назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области. Эту информацию подтвердили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран министр ЖКХ Белгородской области Андрей Бубело

Фото: Совет депутатов Старооскольского городского округа министр ЖКХ Белгородской области Андрей Бубело

Фото: Совет депутатов Старооскольского городского округа

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, с 20 апреля 2026 года ведомство возглавляла заместитель министра — начальник департамента реформирования ЖКХ Анна Калюжная. До нее должность министра ЖКХ Белгородской области с 13 января 2022-го занимал Алексей Ботвиньев.

По данным Rusprofile.ru, с ноября 2015 года по ноябрь 2016-го господин Бубело был директором сахалинского ООО «Управление городским хозяйством». Затем он перешел на работу в Белгородскую область и с ноября 2016 года по ноябрь 2017-го возглавлял муниципальное учреждение «Управление Белгорблагоустройство». С апреля 2018 года по июнь 2019-го руководил комитетом по управлению Западным округом Белгорода. С сентября 2020-го по сентябрь 2021-го был генеральным директором губкинского ООО «Флагман» — одной из крупнейших белгородских организаций в сфере обращения с отходами. Также с 30 августа 2019 года господин Бубело возглавлял товарищество собственников недвижимости (жилья) «ЖК "Империал"». С ноября 2022 года по декабрь 2023-го он работал в качестве замглавы Старооскольского городского округа Белгородской области по ЖКХ.

В марте 2025-го «Ъ-Черноземье» сообщал, что господин Ботвиньев проходил службу в добровольческом отряде «Барс-Белгород».

Мария Свиридова