В Башкирии число выявленных поддельных банкнот сократилось в полтора раза

С января по сентябрь этого года в банковском секторе Башкирии обнаружили 26 поддельных банкнот. Это более чем в полтора раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда были выявлены 43 фальшивки, сообщает пресс-служба Нацбанка Башкирии.