В Башкирии число выявленных поддельных банкнот сократилось в полтора раза
С января по сентябрь этого года в банковском секторе Башкирии обнаружили 26 поддельных банкнот. Это более чем в полтора раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда были выявлены 43 фальшивки, сообщает пресс-служба Нацбанка Башкирии.
Среди выведенных из оборота фальшивых купюр — 23 пятитысячные и три тысячные банкноты.
По словам заместителя управляющего Нацбанком Лилии Якуповой, в последние годы количество выявленных фальшивок в республике и в целом по стране держится на минимальном уровне. Она связывает эту тенденцию с увеличением доли безналичных расчетов и совершенствованием защитного комплекса банкнот.