В челябинском поселке в пожаре погибла местная жительница

Возгорание произошло в деревянном жилом доме в поселке Увельский. На месте работали 10 спасателей, привлекались две единицы техники. Площадь пожара составила 10 кв. м. Во время тушения в доме обнаружили 58-летнюю гражданку женщину без признаков жизни, она отравилась угарным газом. Причина ЧП — оставленный на ночь включенный обогреватель.