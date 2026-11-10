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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Южный Урал

В челябинском поселке в пожаре погибла местная жительница

В поселке Увельский при тушении пожара в доме нашли местную жительницу без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
Возгорание произошло в деревянном жилом доме в поселке Увельский. На месте работали 10 спасателей, привлекались две единицы техники. Площадь пожара составила 10 кв. м. Во время тушения в доме обнаружили 58-летнюю гражданку женщину без признаков жизни, она отравилась угарным газом. Причина ЧП — оставленный на ночь включенный обогреватель.
Виталина Ярховска