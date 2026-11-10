Челябинский горнолыжный курорт «Аджигардак» расширят к 2030 году

«Мы начинаем новый проект в „Аджигардаке“. К 2030 году и количество мест размещения, и ареал катания будут сопоставимы с Шерегешем. Есть инвесторы, проект одобрен Минэкономразвития, оно субсидирует его реализацию. Начинается полная реновация и развитие курорта. Если брать горнолыжную составляющую, это главный проект региона»,— отметил господин Текслер, напомнив, что сейчас в области также действует курорт «Солнечная долина» в Миассе, рассчитанный примерно на 1,5 тыс. мест размещения.