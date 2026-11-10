Челябинский горнолыжный курорт «Аджигардак» расширят к 2030 году
Горнолыжный курорт «Аджигардак» в Челябинской области к 2030 году планируется реконструировать и расширить до масштабов кузбасского комплекса Шерегеш по количеству мест размещения и площади зоны катания. О параметрах проекта в интервью ТАСС сообщил губернатор Алексей Текслер.
«Мы начинаем новый проект в „Аджигардаке“. К 2030 году и количество мест размещения, и ареал катания будут сопоставимы с Шерегешем. Есть инвесторы, проект одобрен Минэкономразвития, оно субсидирует его реализацию. Начинается полная реновация и развитие курорта. Если брать горнолыжную составляющую, это главный проект региона»,— отметил господин Текслер, напомнив, что сейчас в области также действует курорт «Солнечная долина» в Миассе, рассчитанный примерно на 1,5 тыс. мест размещения.
«Аджигардак» работает более 40 лет и считается одним из старейших горнолыжных центров России; к моменту начала реновации его инфраструктура включает 14 трасс и семь подъемников. Реконструкцией и развитием ГЛК занимается челябинское ООО «Проектная компания „Аджигардак“» (гендиректор — Евгений Гуревич), созданное в мае 2022 года с уставным капиталом 864,1 млн руб.
По данным «СПАРК-Интерфакс», 51% долей компании принадлежит челябинскому ООО «НЭП-Р», которая в свою очередь является дочерней компанией ООО СЗ «ИКАР». Еще 49% владеет АО «Корпорация Туризм.РФ». По итогам 2025 года основные средства проектной компании составляли 605,3 млн руб., чистые активы — 843,2 млн руб., чистый убыток — 11,9 млн руб.