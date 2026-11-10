Аэропорт в Магнитогорске достроят к 2028 году

«В этом году мы закончим аэродромную часть. Летом начали строительство нового терминала, дорогу к нему уже построили. В 2028 году завершим сам современный терминал. Он даст возможность перевозить до полумиллиона пассажиров. Возможности магнитогорского аэропорта увеличатся в два с половиной раза»,— подчеркнул глава региона.