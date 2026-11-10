Аэропорт в Магнитогорске достроят к 2028 году
Строительство аэровокзала в Магнитогорске планируется закончить в 2028 году. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в интервью ТАСС.
Проект также позволит возводить новые терминалы при необходимости.
«В этом году мы закончим аэродромную часть. Летом начали строительство нового терминала, дорогу к нему уже построили. В 2028 году завершим сам современный терминал. Он даст возможность перевозить до полумиллиона пассажиров. Возможности магнитогорского аэропорта увеличатся в два с половиной раза»,— подчеркнул глава региона.
Реконструкция магнитогорского аэропорта началась в 2022 году. Стоимость работ по обновлению взлетно-посадочных полос и аэропортовой инфраструктуры тогда оценивалась в 5,7 млрд руб. Подрядчиком являлась московская компания «Альмакоргрупп». Но в 2024 году договор расторгли. Через год бывшего генерального директора «Альмакогрупп» Алексея Афонского задержали по подозрению в мошенничестве.
В июле 2025 года президент Владимир Путин во время визита в Магнитогорск поручил министру транспорта РФ Андрею Никитину проанализировать ситуацию с реконструкцией аэропорта и представить доклад в течение недели. Глава государства тогда выразил надежду, что работы завершатся в 2026 году.
В сентябре прошлого года был определен подрядчик, который займется модернизацией аэродрома. Победителем аукциона на заключение контракта стоимостью 2 млрд руб. стало московское ООО «Трансстроймеханизация». Подрядчику предстоит заменить покрытие на взлетно-посадочной полосе, на перроне, рулежных дорожках, заменить светосигнальное оборудование, реконструировать систему электроснабжения и ограждения аэропорта, построить аварийно-спасательную станцию и патрульную дорогу.