Эксперты оценили качество связи 5G в Перми

Компания DMTEL провела исследование качества мобильной связи 5G на территории Перми. Как следует из его материалов, первое место занял оператор Т2, второе — «МТС». В сетях «Билайна» и «Мегафона» радиопокрытие на основе технологии 5G не зарегистрировано на маршруте драйв-теста в период выполнения исследования.