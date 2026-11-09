Эксперты оценили качество связи 5G в Перми
Компания DMTEL провела исследование качества мобильной связи 5G на территории Перми. Как следует из его материалов, первое место занял оператор Т2, второе — «МТС». В сетях «Билайна» и «Мегафона» радиопокрытие на основе технологии 5G не зарегистрировано на маршруте драйв-теста в период выполнения исследования.
По охвату радиопокрытием маршрута исследования лучший результат показала сеть Т2. Относительная протяженность участков, на которых отмечено радиопокрытие в сети 5G, составляет 98,54%. В сети «МТС» относительная протяженность таких участков составляет 3,04%. По показателям качества мобильного интернета также лидирует Т2, максимальная скорость загрузки данных в сети 5G составляет 602,1 мбит/с., у «МТС» этот показатель равен 427,1 мбит/с.
Напомним, в Перми коммерческие сети связи пятого поколения были запущены в начале сентября.