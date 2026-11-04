Комиссию по доходам депутатов в Челябинске переименовали в антикоррупционную

Челябинская городская дума переименовала Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах в Комиссию по контролю за соблюдением законодательства о противодействии коррупции. Решение опубликовано на официальном сайте думы. Теперь комиссия будет следить не только за доходами и имуществом, но и за соблюдением всех антикоррупционных норм на муниципальном уровне.