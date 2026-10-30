В Волжском районе безработной предъявлено обвинение в распространении порнографии
Полиция Волжского района направила в суд уголовное дело о незаконном распространении порнографических материалов, сообщили в ГУ МВД Самарской области.
«В марте прошлого года в полицию обратилась жительница СанктПетербурга с просьбой привлечь к ответственности девушку, разместившую ее фотографии интимного характера в одном из Telegramканалов»,— говорится в сообщении.
Сотрудники полиции установили личность и место проживания подозреваемой — 18летней безработной жительницы Волжского района. У нее изъяли компьютерную технику, носители информации и мобильный телефон. На устройствах обнаружены фото и видеоматериалы с изображением потерпевшей.
Задержанная признала вину и рассказала, что потерпевшая оставила негативные комментарии под одним из ее постов в социальной сети. Злоумышленница нашла в интернете ее фотографии интимного характера, и в отместку разместила их на своей странице.
Уголовное дело направлено в Волжский районный суд Самарской области.