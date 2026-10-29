В Челябинской области запретили продажу алкоголя на массовых праздниках
Законопроект разработали депутаты гордумы Челябинска
С 1 марта 2027 года в Челябинской области будет ограничена продажа алкогольной продукции в месте проведения массового мероприятия и на прилегающих территориях. Такой закон в окончательной редакции приняли депутаты законодательного собрания региона.
Запрет будет действовать за два часа до начала события, во время него и в течение часа после окончания. Правило коснется всех мероприятий, где ожидается не менее 100 человек. На продажу алкоголя в заведениях общественного питания ограничения не распространяются. Границы зоны и перечень магазинов определит администрация муниципалитета. Законопроект разработали и внесли на рассмотрение в заксобрание депутаты Челябинской городской думы.