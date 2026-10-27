«Соллерс» займется выпуском автоматических коробок переключения передач

Группа «Соллерс» локализует производство 8-ступенчатых автоматических коробок переключения передач (АКПП), сообщили “Ъ” в компании. Проект предусматривает производство заготовок картера, сборку и стендовые испытания. Финальная сборка и тесты будут организованы на площадке в Елабуге, литье и механическая обработка картеров — на предприятии в Заволжье. Проектная мощность — до 13,7 тыс. АКПП в год, инвестиции оцениваются в 500 млн руб., из которых 395 млн руб. предоставит Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Автокомпоненты».