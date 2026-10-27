«Соллерс» займется выпуском автоматических коробок переключения передач
Группа «Соллерс» локализует производство 8-ступенчатых автоматических коробок переключения передач (АКПП), сообщили “Ъ” в компании. Проект предусматривает производство заготовок картера, сборку и стендовые испытания. Финальная сборка и тесты будут организованы на площадке в Елабуге, литье и механическая обработка картеров — на предприятии в Заволжье. Проектная мощность — до 13,7 тыс. АКПП в год, инвестиции оцениваются в 500 млн руб., из которых 395 млн руб. предоставит Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Автокомпоненты».
Как уточняют в «Соллерсе», локальные 8-ступенчатые АКПП с гидротрансформатором будут поставляться на внедорожники Sollers S9, пикапы Sollers ST8 и ST9, легкие коммерческие автомобили Sollers SF1, а в перспективе — Sollers SF5. Запуск серийного производства запланирован на вторую половину 2027 года. По словам источника “Ъ”, технологический партнер группы по проекту — китайский JAC.
Организация производства автоматических трансмиссий в Елабуге по полному циклу — первый в России проект локализации современных АКПП с гидротрансформатором для LCV, подчеркивает председатель совета директоров «Соллерса» Адиль Ширинов. По его словам, это позволит группе управлять качеством агрегатов и создаст условия для дальнейшего развития модельного ряда автомобилей.