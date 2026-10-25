Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки на Белгород

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что всем, кому это было необходимо, предложили размещение в ПВР. По последним данным, 53 человека приняли решение разместиться в организованных пунктах. В светлое время суток все повреждения имущества будут зафиксированы и оценены.