Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки на Белгород
Следственный комитет России 25 октября возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы) в связи с атакой беспилотников ВСУ на гражданские объекты в Белгороде. По данным ведомства, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. В настоящее время известно об одном погибшем.
«На местах происшествий следователями и криминалистами СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на фиксацию последствий атаки, установление всех обстоятельств произошедшего, а также типа и модели использованных беспилотных летательных аппаратов»,— заявила официальный представитель СКР Валентина Петренко.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», известно об одном погибшем и 14 раненых в результате массированной атаки беспилотников. По данным губернатора Александра Шуваева, повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, четыре частных дома, три административных здания, восемь коммерческих объектов и три соцобъекта.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что всем, кому это было необходимо, предложили размещение в ПВР. По последним данным, 53 человека приняли решение разместиться в организованных пунктах. В светлое время суток все повреждения имущества будут зафиксированы и оценены.
«Коммунальные службы занимаются закрытием теплового контура. Затем приступают к уборке мусора и осколков»,— сообщил господин Демидов.
Сегодня также стало известно, что в Курской области после атак ВСУ без электроснабжения остались 104 населенных пункта.