Подрядчик реконструкции аэропорта Орла перерегистрировался в Чечню

ООО «Альянс-2005» Рашида Аушева, которое летом 2025 года выиграло контракт на завершение реконструкции аэропорта «Южный» в Орле, сменило свой юридический адрес с Якутии на Чечню. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно выписке, 12 мая в реестре появились сведения об изменении адреса: ранее компания была зарегистрирована на улице Чкалова, 1 в Якутске, теперь же — на Санкт-Петербургской улице, 27 в Грозном.

По данным Rusprofile, ООО «Альянс-2005» было учреждено в 2006 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 150 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Рашид Аушев. В 2025 году выручка общества составила 1,3 млрд руб., что на 64,8 % ниже показателя 2024-го (3,6 млрд руб.), чистая прибыль упала на 95,5% — с 45,9 млн до 2 млн руб.

В феврале губернатор Орловской области Андрей Клычков на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что реконструкцию аэропорта планируется завершить на год раньше запланированного — в 2027-м. Контракт с ООО «Альянс-2005» заключили по начальной цене в 2,2 млрд руб.

Мария Свиридова