Клычков: реконструкцию орловского аэропорта планируем завершить на год раньше

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что реконструкцию аэропорта в регионе планируется завершить в 2027 году — на год раньше запланированного. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клычков в ходе беседы назвал работу якутской компании на площадке аэропорта активной

Фото: Пресс-служба Кремля Андрей Клычков в ходе беседы назвал работу якутской компании на площадке аэропорта активной

Фото: Пресс-служба Кремля

Прошлым летом контракт на завершение реконструкции аэропорта «Южный» в Орле выиграло якутское ООО «Альянс-2005» Рашида Аушева. Его заключили по начальной цене 2,2 млрд руб.

Выполнить работы нужно до 30 июня 2028 года. За это время подрядчику предстоит завершить первый этап реконструкции, а также выполнить второй, включающий разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы. Гарантия составит пять лет.

В разговоре с президентом господин Клычков заявил, что работы идут активно. По данным портала госзакупок, они выполнены на 106,8 млн руб. и полностью оплачены.

В ноябре 2022 года московское НАО «Ирмаст-Холдинг» выиграло контракт на обновление аэропорта «Южный» за 1,01 млрд руб., впоследствии он подорожал до 1,4 млрд. Изначально работы планировали завершить к декабрю 2023 года, но затем сроки не раз переносили, в последний раз — на июнь 2025-го. Однако в середине мая Андрей Клычков сообщил, что власти региона расторгли контракт с «Ирмаст-Холдингом». В правительстве региона «Ъ-Черноземье» поясняли, что причиной принятия решения было неисполнение подрядчиком своих обязательств.

В марте управление МВД по региону возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения 54 млн руб. при реконструкции аэропорта. В начале апреля Арбитражный суд города Москвы ввел в отношении «Ирмаст-Холдинга» наблюдение по иску якутского ООО ДРСУ «Сэттэ». Процедура еще не завершена.

Алина Морозова