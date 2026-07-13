Готовность реконструкции орловского аэропорта оценили в 15%

Реконструкция аэропорта «Южный» в Орле выполнена на 15%. Об этом сообщило издание «Орелtimes» со ссылкой на руководителя КУ ОО «Орелгосзаказчик» Александра Ященко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По данным издания, несмотря на низкие показатели, губернатор Андрей Клычков рассчитывает решить проблему. Он отметил, что с Минтрансом РФ обсуждается перенос лимитов финансирования с 2027 года, так как подрядчик уже «исчерпал все средства за текущий период».

Господин Клычков подчеркнул: при поддержке министерства планы по досрочной сдаче объекта в 2027 году вместо запланированного 2028-го сохраняют силу. Как сообщал «Ъ-Черноземье» в феврале, Андрей Клычков на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что ремонт аэропорта закончат в 2027-м.

Прошлым летом контракт на завершение реконструкции аэропорта «Южный» в Орле выиграло якутское ООО «Альянс-2005» Рашида Аушева. Его заключили по начальной цене 2,2 млрд руб.

В мае «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что ООО «Альянс-2005», отвечающее за реконструкцию комплекса, сменило юридический адрес. С 12 мая компания переехала из Якутска в Чечню.

В ноябре 2022 года московское НАО «Ирмаст-Холдинг» выиграло контракт на обновление аэропорта за 1,01 млрд руб., впоследствии стоимость работ выросла до 1,4 млрд. Изначально их планировали завершить к декабрю 2023 года, но впоследствии сроки не раз переносили, в последний раз — на июнь 2025-го. Однако в середине мая прошлого года губернатор Андрей Клычков сообщил, что власти региона расторгли контракт на обновление аэропорта с «Ирмаст-Холдингом». В правительстве региона «Ъ-Черноземье» поясняли, что причиной решения является неисполнение подрядчиком своих обязательств.

В марте 2025-го управление МВД по региону возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения 54 млн руб. при реконструкции аэропорта. В начале апреля арбитражный суд города Москвы ввел в отношении «Ирмаст-Холдинга» наблюдение по иску якутского ООО ДРСУ «Сэттэ».

О проекте реконструкции аэропорта в Орле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов