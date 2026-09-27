Власти Швейцарии сообщили о дипломатической помощи Nestle по активам в России

Государственный секретариат Швейцарии по экономике и Федеральный департамент иностранных дел страны сообщили о поддержке Nestlе «по дипломатическим каналам». Об этом ведомства сообщили Neue Zrcher Zeitung (NZZ) am Sonntag. Они помогают компании донести свою позицию до руководства России и отменить временное управление.

Сама Nestle изучает возможные действия после передачи ее российского бизнеса во временное управление «Л. Е. В. Менеджементу». В штаб-квартире Nestle отметили, что концерн намерен предпринять «все необходимые шаги» для защиты своих прав.

После передачи бизнеса российская структура компании «Нестле Россия» заявила, что продолжит работать и выполнять обязанности перед клиентами, партнерами и сотрудниками. В швейцарской штаб-квартире заявили NZZ, что эти сообщения с ней не согласовывались и отражают «позицию временной внешней администрации».

В комментарии NZZ эксперт Венского института международных экономических исследований Василий Астров допустил, что Nestle может повторить судьбу российских активов Danone. В 2023 году они были переданы во временное управление, позднее — проданы новому собственнику. По мнению экспертов, Nestle может попытаться оспорить внешнее управление в российском суде или международном арбитражном трибунале.

Российские активы Nestle перешли во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент» по указу президента 17 сентября. Тогда же «Л. Е. В.» перешли российские активы «Лемана ПРО», «Ашан» и FM Logistic. Все они сменили генеральных руководителей. Новым гендиректором «Ашана» стал Илья Бердников, «Лемана ПРО» — Денис Исаев, FM Logistic — Евгений Ненашев. АО «Л.Е.В. Менеджмент» назначено единственным лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «Нестле Россия» и ООО «Нестле Кубань».