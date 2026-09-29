Песков: указы Путина о внешнем управлении в западных компаниях не направлены на смену собственника
Песков: внешнее управление в компаниях обратимо и не означает смены собственника
Указы Владимира Путина о введении внешнего (временного) управления в работающих в России западных компаниях «не направлены на смену собственника никоим образом». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
По его словам, принятие таких решений обусловлено ростом вовлеченности недружественных стран в боевые действия против России.
«Это (введение внешнего управления. — "Ъ") обратимый процесс, пока мы не видим предпосылок каких-то для обратимости, — добавил господин Песков. — Мы никаких здравых голосов в пользу диалога и в пользу исправления ситуации не видим».
Вчера президент передал во временное управление российский бизнес продуктовой сети Metro Cash & Carry. Чуть ранее во внешнее управление был передан российский бизнес французских сетей «Ашан», «Лемана Про», логистического оператора FM Logistic и швейцарской Nestle.
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Внешнее управление разделяет право собственности и управление бизнесом: иностранный владелец сохраняет титул на актив, но временно не может принимать по нему управленческие решения. Временный управляющий получает полномочия собственника для ведения бизнеса, однако не вправе распоряжаться переданным ему имуществом — то есть режим позволяет контролировать работу актива без его отчуждения.
Механизм применяется точечно к активам, имеющим первостепенное значение и генерирующим доход. Прекращение временного управления оформляется решением президента РФ; поскольку право собственности на протяжении режима сохраняется за прежним владельцем, такая процедура предусматривает снятие ограничений на управление, а не передачу актива новому собственнику.