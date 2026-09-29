Песков: указы Путина о внешнем управлении в западных компаниях не направлены на смену собственника

Указы Владимира Путина о введении внешнего (временного) управления в работающих в России западных компаниях «не направлены на смену собственника никоим образом». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По его словам, принятие таких решений обусловлено ростом вовлеченности недружественных стран в боевые действия против России.

«Это (введение внешнего управления. — "Ъ") обратимый процесс, пока мы не видим предпосылок каких-то для обратимости, — добавил господин Песков. — Мы никаких здравых голосов в пользу диалога и в пользу исправления ситуации не видим».

Вчера президент передал во временное управление российский бизнес продуктовой сети Metro Cash & Carry. Чуть ранее во внешнее управление был передан российский бизнес французских сетей «Ашан», «Лемана Про», логистического оператора FM Logistic и швейцарской Nestle.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гипермаркеты останутся у своих».